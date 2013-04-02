З квітня відновлюється пільгова молодіжна іпотека

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з квітня 2013 року відновлює видачу кредитів за програмою пільгового молодіжного кредитування і надання держпідтримки за програмою доступного житла (30/70).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін у ході круглого столу «Перспективи державних житлових програм».

«Цього тижня ми відновлюємо кредитування за програмою пільгового молодіжного кредитування. Ми отримали перші 18 мільйонів. Всього цього року в держбюджеті передбачено 80 млн грн», - повідомив він.

Також у квітні, за його словами, поновлюється програма надання державної підтримки за схемою 30/70. «У квітні ми почали видавати перші позики. Думаю, не менше 10 мільйонів із 90 млн грн, які є цього року», - сказав Л.Рисухін.

За його даними, за перші два тижні цього року банки направили 370 пропозицій щодо участі в програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів, близько 80 сімей уже уклали перші договори цього року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2012 році, в рамках реалізації житлових державних програм, що реалізуються Держфондом сприяння молодіжному будівництву, держпідтримку отримали 2 596 сімей, що в 2 рази перевищує показник за 2011 рік.

У державному бюджеті на 2013 рік на фінансування програми пільгового довгострокового молодіжного кредитування передбачено 80 млн грн, на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів - 300 млн грн, на програми часткової компенсації ставок комерційних банків - 111 млн грн, на програму «Доступне житло» (30/70) - 50 млн грн, на поповнення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву - 40 млн грн.