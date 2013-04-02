Держфонд сприяння молодіжному будівництву відновлює пільгове кредитування

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з квітня 2013 року відновлює видачу кредитів за програмою пільгового молодіжного кредитування і надання держпідтримки за програмою доступного житла (30/70).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін під час круглого столу «Перспективи державних житлових програм».

«Цього тижня ми відновлюємо кредитування за програмою пільгового молодіжного кредитування. Ми отримали перші 18 мільйонів. Загалом цього року в держбюджеті передбачено 80 млн грн», - повідомив він.

Також у квітні, за його словами, поновлюється програма надання державної підтримки за схемою 30/70. «У квітні ми почали видавати перші позики. Думаю, не менше 10 мільйонів із 90 млн грн, які є цього року», - сказав Л.Рисухін.

За його даними, за перші два тижні цього року банки направили 370 пропозицій щодо участі в програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів, близько 80 сімей уже уклали перші договори цього року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2012 році, в рамках реалізації житлових державних програм, що реалізуються Держфондом сприяння молодіжному будівництву, держпідтримку отримали 2 596 сімей, що в 2 рази перевищує показник за 2011 рік.

У державному бюджеті на 2013 рік на фінансування програми пільгового довгострокового молодіжного кредитування передбачено 80 млн грн, на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів - 300 млн грн, на програми часткової компенсації ставок комерційних банків - 111 млн грн, на програму «Доступне житло» (30/70) - 50 млн грн, на поповнення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву - 40 млн грн.

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