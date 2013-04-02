Група «ЕСТА» у 2012 році знизила чистий прибуток в 13,3 разу

Група «ЕСТА», холдинг нерухомості групи СКМ, у 2012 році знизила чистий прибуток в 13,3 разу порівняно з 2011 роком, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «ЕСТА Холдинг», керуючої компанії групи «ЕСТА».

За даними аудованої консолідованої фінансової звітності групи, сукупні активи групи порівняно з 2011 роком зросли на 22% - до 643,9 млн дол. (526,7 млн дол в 2011 році). Сумарна виручка групи становила 36,9 млн дол., що на 18% (5,5 млн дол.) більше, ніж у 2011 році.

Водночас чистий прибуток групи у 2012 році знизився в 13,3 разу - до 1,3 млн дол. (у 2011 році - 17,3 млн дол.).

Показник EВITDA порівняно з 2011 роком зріс на 4% і становив 5 млн дол.

Зростання ключових показників в компанії пояснюють оформленням в структуру групи активів, які раніше перебували під управлінням «ЕСТА Холдингу», вкладеннями в капітальне будівництво інвестиційної нерухомості, а також збільшенням обсягу виручки від оренди нерухомості.

У міжнародну консолідовану звітність увійшли фінансові дані всіх компаній, які включені в юридичну структуру групи «ЕСТА».

Аудит компанії ESPV Limited, корпоративного центру групи «ЕСТА», провела міжнародна компанія PricewaterhouseCoopers.

Довідка УНІАН. Компанія "ЕСТА Холдинг" - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. ТОВ «Еста Холдинг» на 100% входить до групи СКМ.

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

У групу «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (м. Донецьк), «Опера» (м. Київ), Park Inn (м. Донецьк), БЦ «Пушкінський» (м. Донецьк), друга черга БЦ «Леонардо» (м. Київ), логістичний комплекс (м. Дніпропетровськ), проект реконструкції ЦУМу на стадії реалізації (м. Київ). Крім того, до групи входить компанія «ЕСТА Проперті Менеджмент», основним завданням якої є управління й експлуатація функціонуючих офісних приміщень.