Кабмін продовжив до жовтня термін формування держреєстру черговиків на житло

Кабінет Міністрів продовжив із січня до жовтня 2013 року термін, до якого має бути завершене формування Єдиного державного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Про це йдеться у постанові Кабміну №210 від 27 березня 2013 року, оприлюдненій на урядовому порталі.

Документом внесені зміни у постанову №238 від 11 березня 2011 року “Про Єдиний державний реєстр громадян, що потребують поліпшення житлових умов”.

Згідно зі змінами, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства повинно забезпечити включення до реєстру інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і завершити його формування до 1 жовтня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву до жовтня 2013 року планує запустити Єдиний державний реєстр громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

«Ми розуміємо, що реєстр - це, з одного боку, технологічна частина, а з другого боку - інформаційна. У мене немає сумнівів у тому, що терміни, озвучені віце-прем'єром у частині формування технологічної складової, будуть завершені до жовтня. І паралельно вестиметься наповнення бази реєстру», - сказав голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабміну №271 від 5 квітня 2012 р., Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства повинно сформувати Єдиний державний реєстр громадян, що потребують поліпшення житлових умов, до 1 січня 2013 року. Терміни формування реєстру були продовжені з 1 січня 2012 року до 1 січня 2013 року.