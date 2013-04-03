Суд призупинив будівництво будівлі на одеському пляжі «Ланжерон»

Приморський районний суд Одеси призупинив будівництво капітальної будівлі на пляжі «Ланжерон».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради, 1 квітня Одеська міськрада подала до названого суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони проведення будь-яких будівельних, будівельно-монтажних робіт і робіт з реконструкції за адресою: Одеса, пляж «Ланжерон», інвентарний номер 129. Цей об'єкт більш відомий як «Веранда».

«Приводом для таких дій міської влади стало те, що на цьому об'єкті, розташованому на пляжі «Ланжерон», зафіксовано самовільне будівництво капітальної двоповерхової будови», - повідомили в управлінні.

У ньому пояснили, що 7 лютого міськрадою подано позов до Приморського райсуду до забудовника про звільнення захопленої земельної ділянки і знесення самовільно спорудженої будівлі.

Визначенням суду було відкрито провадження у справі за позовом міськради до забудовника. Але тільки після додаткової заяви від Одеської мерії до суду будівельні роботи на об'єкті зупинені.

Судове засідання у справі про знесення самовільно спорудженої будівлі на пляжі «Ланжерон» призначено на 5 квітня.