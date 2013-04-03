“Укргазбанк” виділить 500 млн грн на фінансування доступного житла

У 2013 році “Укргазбанк” має намір виділити 500 млн грн на участь у державних програмах з фінансування доступного житла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, про це заявила заступник голови правління “Укргазбанку” Олена Дмитрієва у рамках круглого столу «Перспективи державних житлових програм».

За її словами, державна програма «Доступне житло» з минулого року забезпечила істотне зростання іпотечного кредитування в банку. “З 500 млн грн виданих іпотечних кредитів, 170 млн грн припадає на кредити за державною програмою «Доступне житло». Державні програми житлового кредитування не можуть вплинути на вартість житла, але можуть вплинути на відсоткові ставки», - сказала вона.

О.Дмитрієва також повідомила, що станом на 3 квітня у рамках програми «Доступне житло» банком видано 814 кредитів на 185,6 млн грн, найбільш активними у цьому напрямку є Київська, Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Сумська області і АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства очікує фінансування цього року семи житлових державних програм на рівні 7,074 млрд грн. Ця сума включає як кошти з держбюджету, так і кредитний ресурс, який Україна планує залучити цього року під державні гарантії.

«Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 21,0 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 8,68 млрд грн, зобов'язання – 17,18 млрд грн, кошти клієнтів — 7,02 млрд грн, власний капітал – 3,81 млрд грн, статутний капітал – 10 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,1 млрд грн.

93% акцій банку перебувають у власності держави в особі Міністерства фінансів України.