Кабмін шукатиме причини, що гальмують містобудівну реформу

Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу і профільним міністерствам найближчим часом проаналізувати причини, які гальмують активізацію містобудівної діяльності, і підготувати доповідь на спеціальне розширене засідання Кабінету Міністрів.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Прийшов час системно розглянути це питання на засіданні уряду і зробити висновки щодо причин і осіб, які гальмують активізацію будівництва», - підкреслив М.Азаров.

Зокрема, він відзначив, що революційне спрощення дозвільних процедур у будівництві формально не залишило практично жодних перешкод для забудовників. Проте насправді ситуація досить неоднозначна.

Результати моніторингу Мінрегіонбуду свідчать про те, що є міста, у яких досі не скасовані рішення місцевих органів влади, які не відповідають нормам закону «Про регулювання містобудівної діяльності». Крім того, не затверджені генеральні плани і зонування забудови.

«Тобто, нормативна база хороша, а виділених ділянок у багатьох регіонах як не було, так і немає», - зазначається у прес-релізі.

Прем'єр-міністр підкреслив, що сьогодні склалася абсолютно неприйнятна ситуація, коли «в одних регіонах з дозволами густо, в інших – пусто».

У 2012 році було видано 109 тис. дозволів на будівництво, що в 2,7 разу більше, ніж до початку реформи.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 р. Мінрегіон заявив про завершення на законодавчому рівні реформи містобудівної діяльності, яка ґрунтувалася на законі «Про регулювання містобудівної діяльності», що набув чинності 12 березня 2011 року, і безлічі підзаконних актів.

Цими документами скорочено перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, терміни видачі такого дозволу, введено декларативний принцип щодо виконання підготовчих і будівельних робіт.

Водночас замовник має право виконувати підготовчі або будівельні роботи на підставі будівельного паспорта одразу після направлення повідомлення. Термін для реєстрації декларацій про початок підготовчих і будівельних робіт становить 5 днів, для видачі дозволу на виконання будівельних робіт - 10 днів, для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту - 10 днів.