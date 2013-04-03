До Києва привезли 115 саджанців каштанів для висадження на Хрещатику

До Києва привезли 115 саджанців м’ясочервоних каштанів для висадження на вулиці Хрещатик. Дерева передала місту компанія «UDP».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, загалом головну вулицю столиці прикрасять понад 300 каштанів.

До кінця тижня в столицю привезуть ще 205 дерев, висадження яких на Хрещатику здійснить ТОВ «Професійний садівник», яке стало переможцем конкурсних торгів на проведення капітального ремонту зелених насаджень на головній вулиці столиці.

За інформацією, генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Михайла Царенка, уже сьогодні підготовлено 100 лунок для висадження каштанів. Роботи із заміни ґрунту тривають. Наразі фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» обробляють лунки антисептичним розчином. Крім того, зеленбудівці обрізали старі насадження, а також видалили сухі та аварійні дерева.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року перед Євро-2012 на Хрещатику - від Бессарабської до Європейської площі – зрубали понад 90 дерев. Значна частина зрубаних дерев - липи до 7 років.

Тоді гендиректор «Київзеленбуду» повідомив, що замість сухих лип на Хрещатику висадять каштани.

1 березня ц.р. голова КМДА Олександр Попов повідомив, що передбачається висадити дерева на Хрещатику за рахунок коштів благодійників, які вже самі вийшли з такою ініціативою до міської влади.