Найдорожча квартира в Україні продається у Києві за 11,5 млн дол., повідомляє портал безплатних оголошень Slando.

Згідно з рейтингом найдорожчих апартаментів, найдорожче житло зосереджено в столиці. За 11,5 млн дол. пропонується дворівневий пентхаус загальною площею 580 кв. м по вул. Десятинній.

На другому місці — квартира по вул. Юрківській за 8 млн дол. Апартаменти займають весь сьомий поверх 8-поверхового будинку. Площа квартири – 201 кв.м.

Третю позицію займає квартира по вул. Льва Товстого вартістю 7 млн дол. Квартира загальною площею 555 кв. м розташована в будинку, що є пам'яткою архітектури. Триповерхова квартира налічує 9 кімнат, холи, кухні, санвузли, камінний зал, балкони, чорний хід, зимовий сад і терасу.

На четвертому місці — квартира по вул. Ольгинській за 6,5 млн дол. Шестикімнатна квартира площею 304 кв. м також розташована в будинку – пам'ятці історії та архітектури у сквері театру ім. І.Франка.

Замикає п'ятірку квартира по вул. Мазепи вартістю 5,8 млн дол. П'ятикімнатні апартаменти займають 315 кв.м. Покупцеві надаються два паркомісця.

Довідка УНІАН.Slando.ua – дошка приватних інтернет-оголошень українців, входить до великого холдингу електронної комерції Аllegro Group Ukraine.

До складу Allegro також входять спеціалізовані проекти – провідні представники свого сегменту: Aukro.ua - місце для купівлі та продажу №1 в Інтернеті; Prom.ua - всеукраїнський торговий центр в Інтернеті; PAYU - процесинговий центр, що надає платіжні рішення для інтернет-бізнесу; Vcene.ua - сайт для вибору товарів і порівняння цін інтернет-магазинів України; ModnaKasta – онлайн шопінг-клуб.