Вартість будинків у Києві в першому кварталі знизилася на 1,2%

Середня вартість будинків у Києві за січень-березень 2013 року знизилася на 1,2% - до 13 321 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична Нерухомість».

За даними порталу, за рік (з березня 2012 р.) середня ціна будинків зменшилася на 7,5%.

Кількість виставлених на продаж приватних будинків у березні 2013 р., порівняно з груднем 2012 р., збільшилася на 6,7%, до 1 187 будинків. Обсяг пропозиції приватних будинків у загальній площі і грошовому вираженні збільшився на 8,8% і 7,6% відповідно. За рік пропозиція будинків у Києві зменшилася на 6,2%.

Найбільша кількість будинків у Києві в березні пропонувалася в Дарницькому районі (27%). У Голосіївському та Солом'янському - по 14%, в Подільському - 10%, у Дніпровському і Святошинському районах - по 9%. Найменшу кількість будинків виставлено на продаж в Оболонському та Шевченківському (по 6%), Печерському (3%) і Деснянському (2%) районах.

У загальному обсязі пропозиції будинки площею 250-500 кв. м займають 34%, площею 100-250 кв. м - 32%, до 100 кв. м - 20%, площею понад 500 кв. м - 14%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», у Києві в IV кварталі 2012 року вартість приватних будинків знизилася на 5,3% - до 13,488 тис. грн за 1 квадратний метр.