Кабмін погодив звільнення Мазурчака

Кабінет Міністрів погодив звільнення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака.

Про це йдеться у рішенні Кабміну від 3 квітня ц.р., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Відповідно до статті 23 Закону України "Про Кабінет Міністрів" пропонуємо погодити відставку О.Мазурчака з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Києві випала більш ніж місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці. 26 березня ввечері голова КМДА Олександр Попов на засіданні штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці заявив, що прийняв відставку свого першого заступника О.Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Після закінчення засідання О.Мазурчак в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на питання про свої подальші плани, заявив, що взагалі йде з державної служби.