Будівництво стадіону «Арена Львів» досі не завершено - ОДА

Будівництво стадіону «Арена Львів» досі не завершено, в експлуатацію здана лише перша черга, а для завершення другої черги потрібно ще 333 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич сьогодні на нараді з питань введення в експлуатацію об’єктів електропостачання Держпідприємства “Стадіону «Арена Львів» та ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького.

На засіданні, зокрема, йшлося про те, що електростанції “Арени Львів” та аеропорту “Львів” до цього часу не введені в експлуатацію. Для передачі цих об’єктів експлуатуючим організаціям необхідно завершити незначні обсяги робіт, в тому числі ввести в експлуатацію електропідстанції «Стадіон», «Аеропорт» та лінії електропередач до них.

Наразі у зв’язку з відсутністю фінансування для розрахунків за попередньо виконані роботи усі пусконалагоджувальні роботи та випробовування електронавантажень на обладнання і електромережі припинено. Електроживлення аеропорту і стадіону відбувається за тимчасовими схемами.

«Це проблема не лише міста та області, це проблема, на яку повинні звернути увагу й на загальнодержавному рівні, адже така ситуація створює некомфортне середовище як в політикумі, так і в соціумі. Тому ми готові розглянути всі пропозиції щодо вирішення цього питання та налагодити схему спільної взаємодії. Слід іти один-одному назустріч і чітко розуміти, як потрібно діяти», – наголосив львівський губернатор Віктор Шемчук.

За словами Б.Матолича, «оскільки програма фінансування будівництва стадіону завершилася у 2012 році, то кошти на довершення будівництва цьогоріч не поступають. Відтак, будівництво є не завершеним. Відповідно, стадіон не може працювати на повну потужність, через що накопичуються борги. На сьогодні вони складають майже 2 млн грн.

На нараді обговорювалися шляхи виходу із ситуації, що склалася, зокрема, про можливість передачі стадіону «Арена Львів» у комунальну власність області або місту.

Голова обласної ради Петро Колодій у свою чергу наголосив, що на сьогодні існує низка проблем, які не дають можливості говорити про прийняття у комунальну власність стадіону.

«Для початку має бути повністю завершене будівництво, пройти державна експертиза й об'єкт має бути зданий в експлуатацію. Лише після цього можна буде повернутися до питання прийняття стадіону у комунальну власність», – зазначив П.Колодій.

За результатами обговорення доручено розробити конкретні кроки, що дозволять забезпечити переведення стадіону і аеропорту на постійне електропостачання, а також детально розписати фінансові затрати та часові межі виконання із визначенням відповідальних осіб на кожній ділянці роботи.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, для завершення робіт і погашення кредиторської заборгованості за вже виконані роботи з реконструкції Львівського аеропорту необхідно 252,6 млн грн, стадіону «Арена Львів» – 333,96 млн грн.