Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні за 2 місяці зросла на 6,8%

В Україні за січень-лютий 2013 року вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, з початку року вартість будівельно-монтажних робіт знизилася на 0,3%. У лютому, порівняно з січнем 2013 року, вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 1,7%.

Довідка УНІАН. В Україні у 2012 році вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 12,6% порівняно з 2011 роком.

У 2011 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19,4% порівняно з 2010 роком, у 2010 році - на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3% порівняно з 2008 роком.