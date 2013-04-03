Приватні будинки у передмісті Києва у першому кварталі подешевшали на 2,4%

Вартість будинків у передмісті Києва в січні-березні 2013 року знизилася на 2,4% - до 9 376 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за рік (з березня 2012 р.) ціни на будинки під Києвом знизилися на 10,9%.

Кількість виставлених на продаж приватних будинків у березні збільшилася на 20,6%, до 4 тис. 788 одиниць. Обсяг пропозиції будинків у загальній площі та грошовому вираженні збільшився, відповідно, на 17% і 15%. За рік пропозиція будинків під Києвом збільшилася на 109,3%. У березні найбільша кількість приватних будинків пропонувалася в Києво-Святошинському (39%), Бориспільському (15%), Обухівському (14%), Васильківському (13%) районах. Найменша кількість – у Броварському (10%) і Вишгородському (9%) районах.

У загальній структурі пропозиції будинків площею 100-250 кв. м займають 36%, площею 250-500 кв. м – 35%, площею до 100 кв. м – 17%, від 500 кв. м – 12%.

У березні, порівняно з груднем 2012 року, збільшення середньої вартості представлених до продажу будинків спостерігалося у Броварському (на 0,4%, до 6 925 грн/кв. м) і в Обухівському (на 0,2%, до 14 938 грн/кв. м) районах. Зменшення середньої вартості зафіксоване у Васильківському (на 3,7%, до 7 352 грн/кв. м), Бориспільському (на 2,8%, до 8 013 грн/кв. м), Вишгородському (на 2,6%, до 7 538 грн/кв. м) і Києво-Святошинському (на 2,4%, до 9 592 грн/кв. м) районах.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками «Столичної нерухомості», середня вартість приватних будинків у передмісті Києва за січень-вересень 2012 року знизилася на 6,4% - до 1 257 дол./кв. м.