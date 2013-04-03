Житло на вторинному ринку Києва у першому кварталі подорожчало на 2,3%

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні-березні 2013 року зросла на 2,30% (44 дол.) порівняно з аналогічним періодом 2012 р. - до 1 956 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 553 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу становила 3 013 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Печерському районі - на 2,34% (69 дол.) - до 3 013 дол., у Шевченківському - на 2,15% (51 дол.) - до 2 423 дол./кв. м, Голосіївському - на 2,02% (36 дол.) - до 1 821 дол., Дніпровському - на 2,34% (38 дол.) - до 1 664 дол., Оболонському - на 2,54% (51 дол.) - до 2 059 дол., Подільському - на 1,31% (24 дол.) - до 1 862 дол., Дарницькому - на 2,80% (44 дол.) - до 1 614 дол., Святошинському - на 3,04% (49 дол.) - до 1 661 дол., Деснянському - на 1,97% (30 дол.) - до 1 553 дол./кв. м, Солом'янському районі - на 2% (34 дол.) - до 1731 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у лютому 2013 року зросла на 0,67% (13 дол.) порівняно з січнем 2013 р. - до 1 940 дол./кв. м.