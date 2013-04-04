Кабмін затвердив перелік об'єктів будівництва до Євробаскету-2015 на 200 млн грн

Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури і організаційних заходів на 2013 рік з підготовки і проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Відповідне розпорядження Кабміну (№161 від 11 березня 2013 р.) опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» (№63 від 4 квітня 2013 р.).

Згідно з документом, 142,4 млн грн передбачається виділити на забезпечення багатофункціональними спортивними спорудами. Зокрема 70 млн грн планується направити на проектування і капремонт другої черги будівлі Палацу спорту в Києві, 72,4 млн грн - на проектування і реконструкцію будівлі спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську. На проектування і будівництво тренувальних баз передбачається виділити 16,9 млн грн, зокрема в Києві - 0,5 млн грн, у Донецькій області - 0,5 млн грн, Дніпропетровській області - 14,4 млн грн, Одеській області - 0,5 млн грн, Львівській області - 0,5 млн грн, Харківській області - 0,5 млн грн.

При цьому на проектування і будівництво тренувальних комплексів для підготовки національної збірної команди планується направити 40,7 млн грн, зокрема в Києві (Київській області) - 39,3 млн грн, Львівській області - 0,7 млн грн, у Криму - 0,7 млн грн.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

За даними віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, в Україні у рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 збудують шість нових спортивних арен - у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові.

О.Вілкул повідомив, що державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн. Приватними інвесторами на будівництво спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові буде витрачено близько 4,3 млрд грн.