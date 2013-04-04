«ЕСТА Холдинг» береться за встановлення металевих опор навколо київського ЦУМу

Компанія «ЕСТА Холдинг» приступила до чергового етапу підготовчих робіт за проектом реконструкції Київського ЦУМу, який передбачає встановлення металоконструкцій, що утримують зовнішні стіни будівлі, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У рамках цього етапу встановлять масивні металеві конструкції, які утримуватимуть зовнішні стіни будівлі впродовж усього періоду реконструкції. Між металевими опорами буде зведено систему майданчиків, містків і переходів, які дозволять фахівцям проводити щоденну діагностику фасаду. Отже, інженери зможуть своєчасно виявляти й усувати мікротріщини, якщо вони виникнуть під час реконструкції.

«Збереження та повна реставрація фасаду ЦУМу – одне з найбільш складних завдань усієї реконструкції. Цей процес вимагає особливої акуратності та граничної уваги. Саме тому демонтаж проводитиметься під постійним контролем реставраторів і з максимальним використанням ручної праці», – сказав виконавчий директор компанії «ЕСТА Холдинг» Максим Громадцов.

У прес-службі повідомили, що металоконструкції не займуть усю пішохідну зону навколо універмагу. Опори відступатимуть на 5,5 метрів від фасаду, тоді як ширина тротуару становить 15 метрів. Крім того, із зовнішнього боку опорних конструкцій встановлено безпечний навіс для пішоходів.

Після закінчення реконструкції будівлі ЦУМу металеві конструкції, що утримують фасади, будуть розібрані.

У компанії нагадали, що в лютому 2013 р. почався третій етап підготовчих робіт із реконструкції ЦУМу, що передбачає частковий демонтаж будівлі. Ці роботи планується завершити наприкінці літа 2013 року, й почати будівництво «нульового» циклу.

Як повідомляв УНІАН, у результаті реконструкції група «ЕСТА» планує збільшити загальну площу універмагу вдвічі - до 37 740 кв м і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Усі конструкції ЦУМу, за винятком фасадів, будуть розібрані - головні фасади будівлі спорудження 1939 року будуть укріплені, відреставровані і збережені в незмінному вигляді.

Після закінчення реконструкції ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. На двох підземних рівнях розміститься парковка; з першого по шостий поверх - чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому, а дах з оглядовою терасою буде відведено під кафе і ресторани. Також проектом передбачено продовольчий відділ.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА», - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» у 2010 р., після чого було прийнято рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.