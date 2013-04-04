Позаштатна ситуація на Дарницькій ТЕЦ ліквідована

Позаштатна ситуація на Дарницькій ТЕЦ, внаслідок якої були тимчасово знеструмлені дві електричні підстанції «Русанівська» і «Хімічна», а також тимчасово відключено теплопостачання частини споживачів Дарницького та Дніпровського районів Києва, ліквідована.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Дарницької ТЕЦ.

«4 квітня 2013 року о 6:21 під час виконання планових ремонтних робіт на електричному обладнанні Дарницької ТЕЦ сталося аварійне відключення однієї із систем шин електропостачання напругою 110 кВ. Внаслідок цього були тимчасово знеструмлені дві електричні підстанції «Русанівська» і «Хімічна» і розподільна мережа потужністю 10 кВт з тимчасовим відключенням теплопостачання частини споживачів Дарницького та Дніпровського районів Києва. Вже о 7:24 поставки електроенергії до об'єктів споживання були відновлені в повному обсязі», - сказано в повідомленні.

«За станом на 13:00 теплопостачання повністю відновлено, інциндент вичерпаний», - йдеться в повідомленні.

«Керівництво Дарницької ТЕЦ, усвідомлюючи підвищену стурбованість громадськості до будь-якої позаштатної ситуації на об'єктах теплової та електричної генерації, офіційно заявляє, що жодних пошкоджень технологічного обладнання теплоелектроцентралі не відбулося і жодних загроз навколишньому середовищу немає», - наголошується в повідомленні.

Колектив Дарницької ТЕЦ приносить вибачення всім киянам, які тимчасово залишилися без тепла і світла.