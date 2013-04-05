Вартість землі в передмісті Києва в I кварталі зросла на 0,86%

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в першому кварталі 2013 р. зросла на 0,86%, або на 27 дол. – до 3 158 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Фастівський район з середнім показником 1 034 дол./сотка, найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4 804 дол./сотка.

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок зросла у Вишгородському районі - на 1,96% (57 дол.) - до 2 960 дол./сотка, Макарівському - на 5,84% (98 дол.) - до 1 776 дол./сотка, Києво-Святошинському районі - на 1,93% (91 дол.) - до 4 804 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому районі - на 2,46% (26 дол.) - до 1 085 дол./сотка, Обухівському районі - на 2,99% (122 дол.) - до 4 206 дол./сотка.

До того ж вартість земельних ділянок знизилася в Броварському районі - на 2,40% (60 дол.) - до 2 444 дол./сотка, Васильківському - на 1,25% (24 дол.) - до 1 893 дол./сотка, Бородянському - на 2,18% (34 дол.) - до 1 527 дол./сотка, Бориспільському - на 1,10% (37 дол.) - до 3 321 дол./сотка, Фастівському - на 1,34% (14 дол.) - до 1 034 дол./сотка, Білоцерківському - на 2,19% (25 дол.) - до 1 115 дол./сотка, Баришевському - на 2,20% (24 дол.) - до 1 067 дол./сотка, Кагарлицькому - на 1,99% (29 дол.) - до 1 426 дол./сотка, Іванківському - на 1,50% (17 дол.) - до 1 115 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в 2012 році знизилася на 4,54% (на 149 дол.) – до 3 132 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.