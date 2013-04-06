За час боротьби з незаконними МАФами в Києві їх кількість подвоїлася

За час боротьби з незаконними малими архітектурними формами (МАФами) в Києві їх кількість подвоїлася.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня. Україна» в статті, опублікованій у №13 від 5-12 квітня 2013 р.

Як зазначає автор статті, точну кількість МАФів встановити наразі не може ніхто, тому що кіоски - це тіньовий і кримінальний бізнес, реальні обороти якого приховані від держави.

Причому кількість МАФів зростає вражаючими темпами - станом на 2005 рік у Києві налічувалися до 4 тисяч МАФів. Станом на грудень 2009-го, коли мерія Леоніда Черновецького провела точний облік кількості всіх кіосків - 11 тис. 500. На січень 2012-го комісія КМДА Людмили Денмсюк оцінювала кількість кіосків у 13-14 тисяч. За даними головного управління торгівлі КМДА, станом на 1 вересня 2012 року в столиці налічувалося 16 тис. 200 МАФів. За даними КМДА, станом на лютий 2013 року, налічувалося вже 18 тис. МАФів. Згідно з неофіційними оцінками експертів головного управління впорядкування, в березні 2013 року в місті було встановлено близько 20 тисяч кіосків. За неофіційними даними компанії "Київенерго" - в столиці 24 тисячі МАФів (певна різниця залежить від того, враховуються чи ні МАФи, розташовані навколо київських ринків, а також ті, які входять до складу легальних і стихійних ринків).

"Таким чином, столична влада явно не справляється з вірусом. Забавно, що саме після створення у вересні 2012 р. оперативного штабу КМДА по боротьбі з МАФами на чолі з О.Голубченком їхня кількість не знизилася, а, навпаки, різко зросла! І це дані самого "оперативного штабу", що нібито демонтує тисячі й тисячі МАФів, але досягає чомусь протилежних результатів", - зазначає автор публікації.

Більше того, з 1 квітня 2010 року Київрада ухвалила рішення про мораторій на встановлення нових МАФів у Києві, який діє донині. Проте за останні три роки "покращення" число Мафів усе одно збільшилося в 1,5-2 рази.

"Це означає, що компетентні органи, МВС та прокуратура, не виконують рішення Київради, і не роблять нічого серйозного для припинення діяльності знову встановлених МАФів, по суті "кришуючи" великомасштабну нелегальну торгівлю в столиці Києва", - резюмує автор.