Суд заборонив будівництво багатоповерхівки біля Київського залізничного вокзалу

Господарський суд Києва за поданням прокуратури заборонив будівництво багатоповерхівки біля столичного залізничного вокзалу та зобов’язав забудовника повернути у комунальну власність 0,3 га землі вартістю майже 1,5 млн грн на вул. Юліуса Фучика.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва.

Як зазначили у відомстві, рішенням Київради у 2005 році цю земельну ділянку було передано ТОВ «Еліон» в оренду для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями вул. Юліуса Фучика.

Прокурорською перевіркою встановлено, що договір оренд землі закінчився ще у 2010 році.

Натомість, за висновками Головного управління земельних ресурсів КМДА, на земельній ділянці ростуть зелені насадження та будь-яке будівництво й досі не ведеться.

За таких обставин суд також зобов’язав забудовника привести земельну ділянку у належний стан та повернути її до комунальної власності.