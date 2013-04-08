Вартість котеджів під Києвом у першому кварталі зросла на 1,59%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в першому кварталі 2013 року зросла на 1,59% (16 дол.) – до 1 022 дол. за 1 кв. м, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 3,78% (48 дол.) – до 1 318 дол./кв. м.

Водночас в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 289 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 557 дол./кв. м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі – на 1,17% (18 дол.) – до 1 557 дол./кв. м, Києво-Святошинському – на 1,37% (20 дол.) – до 1 480 дол./кв. м, Бориспільському – на 1,51% (18 дол.) – до 1 212 дол./кв. м, Васильківському – на 2,07% (21 дол.) – до 1 034 дол./кв. м, Макарівському – на 2,45% (23 дол.) – до 962 дол./кв. м, Броварському, – на 2,47% (23 дол.) – до 953 дол./кв. м, Вишгородському – на 1,69% (15 дол.) – до 903 дол./кв. м, Бородянському – на 1,35% (11 дол.) – до 824 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 1,46% (10 дол.) – до 694 дол./кв. м, Фастівському, – на 3,46% (22 дол.) – до 658 дол./кв. м, Білоцерківському районі – на 2% (11 дол.) – до 560 дол./кв. м, Миронівському – на 1,78% (9 дол.) – до 516 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 1,78% (9 дол.) – до 514 дол./кв. м, Баришівському – на 2,39% (11 дол.) – до 471 дол./кв. м, Богуславському – на 1,65% (7 дол.) – до 431 дол./кв. м, Яготинському – на 3,93% (16 дол.) – 423 дол./кв. м, Таращанському – на 2,02% (7 дол.) – до 354 дол./кв. м, Іванківському – на 2,47% (9 дол.) – до 374 дол./кв. м, Рокитнянському районі – на 1,97% (7 дол.) – до 362 дол./кв. м, Сквирському – на 1,76% (5 дол.) – до 289 дол./кв. м, Згурівському районі – на 1,48% (5 дол.) – до 343 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками порталу «Столична нерухомість», вартість приватних будинків у передмісті Києва в січні-березні 2013 року знизилася на 2,4% – до 9 376 грн/кв. м.