Акціонери «Київміськбуду» розглянуть питання виплати дивідендів на позачергових зборах

Акціонери найбільшого столичного забудовника холдингової компанії “Київміськбуд” на позачергових зборах розглянуть питання виплати дивідендів за 2012 рік, який передбачалося розглянути сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на зборах акціонерів холдингу у вівторок.

“Дивіденди у 2013 році будуть», - сказав голова правління — президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, додавши, що постійно діюча бюджетна комісія, яка повинна була затвердити порядок виплати дивідендів, не зібралася через певні причини. «Я сьогодні був у Київраді, і вони сказали, що сьогодні-завтра це питання буде вирішено і в наступні два тижні буде оголошено позачергові акціонерні збори, щоб розподілити дивіденди”, - повідомив він.

Перший віце-президент “Київміськбуду” Сергій Соловей уточнив, що ініціатором зборів виступить Київрада.

Представник Київради Олександр Свербиус пояснив це рішення тим, що були порушені процедурні питання. Проект рішення передбачав, що на виплату дивідендів “Київміськбуд” спрямує 30% чистого прибутку, що становить 43,396 млн. грн. і на 6,25% більше від суми виплат у 2011 році.

Також планувалося до резервного фонду спрямувати 10 млн. грн, нерозподілений прибуток у розмірі 91,258 млн. грн спрямувати у фонд розвитку виробництва.

Виплату дивідендів планувалося здійснити з 1 червня по 9 жовтня 2013 року.

На сьогоднішніх зборах акціонерів також не були прийняті рішення про зміну складу наглядової ради холдингу, про затвердження великих операцій, здійснених компанією у 2012 році на 3,97 млрд грн і запланованих операцій у 2013 році на 4,159 млрд грн, і про внесення змін до статуту.

Рішення не були прийняті у зв'язку з тим, що основний акціонер холдингу, який має 80% акцій, що представляє Київську міську раду, утримався від прийняття рішень.

Крім того, І.Кушнір зазначив, що компанія ініціюватиме на позачергових зборах розгляд питання про затвердження операцій у 2012 році. При цьому Київрада може ініціювати внесення змін до складу наглядової ради.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26% до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2012 році компанія ввела в експлуатацію 240 тис. кв. м житла в Києві і Київській області.

«Київміськбуд» у 2012 році збільшив обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн. Чистий прибуток компанії у 2012 році становив 144,655 млн. грн.