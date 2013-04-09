«Київміськбуд» побудує в Києві завод з випуску швидкозбірних конструкцій

Найбільший столичний забудовник холдингова компанія «Київміськбуд» планує збудувати в Києві завод з випуску швидкозбірних конструкцій для будівництва індустріального житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір після зборів акціонерів холдингу.

За його словами, холдинг має намір провести переговори з німецькою компанією “Ебау” на виставці з 12-17 квітня в Мюнхені щодо будівництва заводу, який вироблятиме великопанельні швидкозбірні конструкції для “Київміськбуду”.

Планується, що за рік буде збудовано на базі «Заводу обробних матеріалів», який входить у “Київміськбуд”. Будівництво заводу може зайняти півроку.

І.Кушнір зазначив, що інвестором будівництва виступить “Київміськбуд”, а німецька компанія надасть технології.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що з 2013 року в Україні почне діяти програма будівництва індустріального житла з вартістю квадратного метра нижче 5 тис. грн.

27 лютого ц.р. віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на розширеному засіданні Кабінету Міністрів повідомив, що в Україні в поточному році разом з активізацією існуючих державних житлових програм буде розпочато будівництво житла індустріальним методом.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26% до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2012 році компанія ввела в експлуатацію 240 тис. кв. м житла в Києві і Київській області.

«Київміськбуд» у 2012 році збільшив обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн. Чистий прибуток компанії в 2012 році становив 144,655 млн. грн.