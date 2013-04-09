Світовий обсяг інвестицій у комерційну нерухомість зріс на 8%

Світовий обсяг інвестицій у комерційну нерухомість у І кварталі 2013 року збільшився на 8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 94 млрд дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Jones Lang LaSalle з посиланням на попередні результати дослідження ринків капіталу 60 країн світу «Світові потоки інвестицій».

У компанії прогнозують, що за підсумками 2013 року обсяг інвестицій досягне 450–500 млрд дол., з подальшим збільшенням квартальних показників протягом року.

Зокрема, в першому кварталі 2013 р., в Північній і Південній Америці, в регіоні EMEA (Європі, на Близькому Сході і в Африці), а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні обсяги інвестицій у нерухомість збільшилися на 7-8% порівняно з минулим роком. У Північній і Південній Америці це було зумовлено збільшенням обсягів інвестицій на двох найбільших ринках — США і Канади (на 20% і 6% відповідно).

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, який продемонстрував збільшення на 8%, вирішальними чинниками зростання стали збільшення обсягу інвестицій у Японії на 30% порівняно з минулим роком і підвищення інвестиційної активності в Сінгапурі і Гонконзі.

Три найбільші ринки Європи — Великобританія, Франція і Німеччина — зробили значний вклад у збільшення обсягів транзакцій. У Німеччині зафіксовано підвищення обсягу інвестицій на 40% порівняно з минулим роком. У результаті показник у середньому по регіону збільшився на 8% у доларах і на 6% у євро.

У звіті «Світові потоки капіталів» (Global Capital Flows) розглядаються готельна, офісна, складська і торгова нерухомість.

Довідка УНІАН. Jones Lang LaSalle – компанія, що надає фінансові і комплексні професійні послуги у сфері нерухомості.

Jones Lang LaSalle має понад 200 представництв в усьому світу, які працюють на ринках більш як 1 тис. міст у 70 країнах. Оборот компанії у 2011 році становив 3,6 млрд дол.

У Росії і країнах СНД Jones Lang LaSalle представлена офісами в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві та Алмати.