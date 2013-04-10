ДІУ з початку року рефінансувала кредитів на понад 20 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) з початку 2013 року, станом на 10 квітня, рефінансувала 111 кредитів для придбання житла на понад 20 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі установи.

За словами голови правління ДІУ Валентина Рибачука, на сьогодні у відомстві є ще 121 заявка від банків-партнерів на суму близько 30 млн грн. У ДІУ планують розглянути заявки до кінця квітня.

Нагадаємо, з 18 березня 2013 року Державна іпотечна установа знизила ставку рефінансування банків з іпотечних кредитів до 15,3% з 18% річних, що дозволяє знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет сім'ї позичальника в середньому на 500 - 1 тис. грн на місяць.

З 23 листопада 2012 року по 18 березня 2013 року ставка рефінансування становила 18% річних у гривні.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) за січень-лютий 2013 року рефінансувала 9 кредитів на 2,865 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.