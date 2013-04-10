СЄПЕК спрямує 280 млн грн на будівництво арени в Харкові до «Євробаскету-2015»

Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК), контрольована бізнесменом Сергієм Курченком, планує направити 280 млн грн на будівництво спортивної арени в Харкові до чемпіонату «Євробаскет-2015».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«За попередніми оцінками, обсяг інвестицій СЄПЕК становитиме близько 280 млн гривень. Арену планують здати в експлуатацію вже в січні 2015 року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Східно-Європейська паливно-енергетична компанія стане генеральним інвестором із підготовки Харкова до чемпіонату «Євробаскет-2015».

Як передає прес-служба компанії, С.Курченко вважає, що після проведення чемпіонату Євробаскет-2015, спортивну споруду можна використовувати для проведення змагань із більш ніж 100 видів спорту. «Проте, найголовнішим, на мій погляд, є наш намір створити сучасну базу для розвитку дитячого та юнацького спорту. Впевнений, що як держава, так і бізнес просто зобов'язані створити всі умови із забезпечення вільного доступу українських дітей до спорту й здорового способу життя», - цитує прес-служба слова С.Курченка.

Довідка УНІАН. Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена С.Курченка. До неї входять структури, що здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС і АГНКС та інші профільні активи в Україні й низці інших країн.

СЄПЕК – велика багатопрофільна енергетична компанія, яка веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність на території України, Росії, Білорусії, Казахстану, а також країн Центральної Європи.

4 березня 2013 року найбільша приватна російська нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» продала українській групі «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

У грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Змагання проходитимуть у Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, Львові й у Києві.

У змаганнях візьмуть участь 24 національні збірні з баскетболу, які проведуть 90 матчів. Очікується, що Україну під час Євробаскету відвідає понад мільйон іноземних туристів.