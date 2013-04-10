На ЖКГ і будівництво в 2013-2014 рр. планується залучити близько 400 млрд грн

Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення близько 400 млрд грн на житлово-комунальне господарство та будівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник на прес-конференції в середу.

«Загальний обсяг програми на 2013-2014 роки, і ця програма діятиме надалі, поки становить близько 400 млрд грн. У державному бюджеті заплановано на 2013 рік 50 млрд грн під можливість залучення державних гарантій. На 2013 рік по ЖКГ заплановано 11 млрд грн. Це кошти, які не потрібно буде використовувати одночасно... Наше завдання — не упустити можливість залучити ці інвестиції в нашу галузь. Це той шанс, на який галузь давно очікувала», - сказав міністр.

Г.Темник пояснив, що цього року частину коштів на програми в ЖКГ і будівництві буде направлено з держбюджету й місцевих бюджетів, частину — планується залучити під держгарантії, інвестиції або кредити.

За словами Г.Темника, і кредити, і інвестиції, які бізнес може залучити в галузь ЖКГ, повертатимуться по одній моделі: необхідно здійснити заходи щодо зменшення витрат, акумулювати кошти і повернути інвесторам. При цьому тарифи на житлово-комунальні послуги підвищувати не планується.

«Це може бути кредит, це може бути інвестиція. Ми вважаємо, що ця модель дозволить прийти інвестиціям і бізнесу в галузь», - зазначив він.

Голова Мінрегіону повідомив, що міністерство з «Укргазбанком» і «Ощадбанком» відпрацьовує моделі залучення коштів і розробляє техніко-економічне обгрунтування.

Фінансування програм у ЖКГ може початися з травня-червня 2013 року.

Г.Темник повідомив, що робоча група в міністерстві до кінця квітня розробить зміни до нормативно-правових актів, які дозволять залучити інвестиції. Зокрема, розроблено три проекти постанови, які дадуть можливість неприбутковим підприємствам залучити кошти.

Міністр зазначив, що, використовуючи механізми залучення інвестицій і кредитів під держгарантії, за 10-12 років можна повністю вийти з важкої ситуації, що чклалася в ЖКГ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів схвалив Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура та зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.