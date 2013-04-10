У 2015 році планується запуск системи містобудівного кадастру

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства очікує в 2015 році запуску системи містобудівного кадастру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник на прес-конференції в середу.

«Ми плануємо, що в 2015 році система містобудівного кадастру працюватиме», - сказав міністр.

Г.Темник зазначив, що до кінця цього року планується відпрацювати питання створення містобудівного кадастру в регіонах.

Він нагадав, що в Києві розроблена пілотна версія містобудівного кадастру, а на приблизно 60% територій створено служби містобудівного кадастру, які займатимуться формуванням кадастру.

Як повідомляв УНІАН, голова Мінрегіону доручив керівникам регіонів протягом 2013 року в повному обсязі завершити роботи із формування служб містобудівного кадастру.

Довідка УНІАН. 25 травня 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про містобудівний кадастр», якою прийнято положення про містобудівний кадастр і Типове положення про службу містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр – це державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, стандарти та правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництва.