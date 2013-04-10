Мінрегіон наприкінці квітня очікує постанови за програмою оренди житла з правом викупу

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства очікує наприкінці квітня 2013 року ухвалення постанови щодо програми забезпечення громадян житлом шляхом оренди з правом викупу під 3% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник на прес-конференції в середу.

«Зараз ми готуємо з Міністерством фінансів новий підхід — програма оренди з правом викупу під 3% річних. Ми вважаємо, що програма також матиме успіх... Я думаю, що до кінця цього місяця цю постанову ми також приймемо», - сказав міністр.

Він уточнив, що проект постанови зараз знаходиться на узгодженні, планується, що до свят він буде виписаний.

Г.Темник зазначив, що необхідно спочатку побудувати квартири, потім їх повинна викупити Державна іпотечна установа, а потім віддавати в оренду з правом викупу. При цьому механізм фінансування передбачає сьогодні використовувану установою схему.

«На цей рік ми хочемо дати можливість підтримати вже почате будівництво, а потім перейти на інтенсивніше використання», - додав міністр.

Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення на реалізацію програми забезпечення громадян житлом шляхом оренди з правом викупу під 3% річних 6,6 млрд грн під державні гарантії, з яких 1 млрд грн у 2013 р. (для придбання 3030 квартир), 5,6 млрд грн - у 2014 р. (для придбання 16970 квартир).

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року повідомлялося, що програма оренди житла з правом викупу під 3% пройшла узгодження всіх зацікавлених міністерств і відомств й зараз знаходиться на розгляді Міністерства фінансів, яке має внести її на розгляд Кабміну.

Тоді проект програми оренди з правом викупу передбачав внесення щомісячної орендної плати в розмірі 3% від вартості житла впродовж 15 років. Перший внесок у програмі був відсутній, а процентну ставку та вартість житла пропонувалося зафіксувати на весь термін виплати. Планувалося, що право власності до покупця переходить після останнього платежу за орендою.

Для реалізації програми ДІУ планувала викупляти квартири лише на первинному ринку житла.