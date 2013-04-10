Створення фонду соціального житла відкладається, заявляє Мінрегіон

Створення фонду житла соціального призначення, передбачене у Програмі активізації економіки на 2013-2014 рр., відкладається, це питання може бути розглянуте наприкінці поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник журналістам у середу.

«На створення фонду соціального призначення заплановано 1,5 млрд грн. Це ті кошти, які планується в 2013 році використати, але це питання ще повністю не відпрацьоване. Тому що залучаються кошти на безповоротній основі. Ці кошти можливо буде використати, коли економіка дозволить збільшити дохідну частину державного бюджету, і потім акумулювати ці кошти», - пояснив він.

Г.Темник уточнив, що йдеться лише про державні кошти. «Тому якщо ми їх залучаємо на безповоротній основі, ми фактично збільшуємо навантаження на державний бюджет, і у нас немає можливості зараз 1,5 млрд грн на цю програму направити» - сказав міністр.

Він додав, що це питання може розглядатися ближче до закінчення бюджетного року.

Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає у 2013 році направити на створення фонду житла соціального призначення 1,5 млрд грн для придбання 6 тисяч квартир. На 2014 рік програма не продовжується.

Г.Темник також зазначив, що залучати кошти під держгарантії за іншими державними житловими програмами планується через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

«Фонд братиме додаткові кредити під свою діяльність як фінансова установа. А потім відпрацьовувати це питання в тих напрямах роботи, в яких він вже працює», - пояснив він.

Міністр додав, що кошти для повернення коштів фондом планується закласти в державному бюджеті наступних років.

«По-перше, залучаються кошти від населення. По-друге, кошти даються під державні гарантії, і це теж підтримка держави, але вона буде розкладена у наступні роки, це не разова підтримка. Вони повністю повертатимуться упродовж кількох років», - резюмував Г.Темник.

Довідка УНІАН. Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення під державні гарантії 5,4 млрд грн на реалізацію наступних програм: будівництво доступного житла (30/70), молодіжне кредитування, «Власній дім», здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів, забезпечення житлом інвалідів війни і пільгових категорій населення, оренда з правом викупу.