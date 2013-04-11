На муловому полі Бортницької станції - прорив дамби

10 квітня близько 19 години в Бориспільському районі Київської області на муловому полі №3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», яке не експлуатується, в результаті інтенсивного танення великої маси снігу та різкого підняття ґрунтових вод відбувся прорив дамби.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок прориву дамби в районі перепускного колодязя тала вода почала потрапляти в приймальний резервуар насосної станції.

Встановлений в станції насос відкачував воду, що надходила, але не впорався з надто великим об’ємом. Приймальний резервуар переповнився і частина води вилилася на прилеглу територію. Загрози підтоплення населених пунктів не було.

З метою попередження подальшого розширення прориву дамби, припинення витоку води і локалізації події в межах мулового поля Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення залучити сили ДСНС України, особовий склад Збройних сил України, а також персонал і техніку ПАТ «АК «Київводоканал».

Сьогодні, 11 квітня, о 5 годині 45 хвилин витік води припинено шляхом спорудження перемички та зміцнення обвалування в місці промиву.

Як зазначили у прес-службі, роботи ускладнювалися утворенням промоїни у важкодоступному місті, обмеженими можливостями щодо залучення техніки до виконання відновлювальних робіт та проведенням робіт у нічний час.

Єдино можливим засобом оперативної ліквідації прориву і попередження розширення масштабів події стало залучення особового складу для виконання робіт вручну. До ліквідації надзвичайної ситуації залучалося 590 чол. та 36 од. спеціальної техніки, а саме: від ДСНС України – 310 чол. та 10 од. техніки, від Міністерства оборони – 240 чол., від технічних служб водоканалу - 40 чол. та 26 од. техніки.

На місці події працював штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Загальне керівництво проведенням відновлювальних робіт здійснював голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських.