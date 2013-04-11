В Україні 60% недобудов підлягають знесенню - голова Мінрегіону

В Україні з 16,9 тис. недобудованих об'єктів 60% можуть знести через недоцільність або технічний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник на прес-конференції в середу.

Згідно з даними аналізу Мінрегіону, із загальної кількості будівництво понад 20% недобудованих об'єктів було розпочато ще в радянський час, близько 40% - у період з 1999 по 2006 рік, 10% складають розпочаті будівництвом і об'єкти, що продовжують будуватися.

За словами Г.Темника, близько 30% об'єктів можливо добудувати, виходячи з їхнього технічного стану. Ще 27% можливо добудувати за первісним призначенням, а призначення близько 15% об'єктів пропонується змінити, перепрофілювати.

Він уточнив, що 60% потрапляє під об'єкти, які можуть знести через недоцільність або технічну невідповідність. З цього обсягу з близько 17 тис. об'єктів тільки 3 тис. об'єктів зараховують до житлової забудови, зокрема близько 300 об'єктів, у які вкладено кошти населення.

«За об'єктами житлової забудови проведена підготовча робота, зібрано більшість матеріалів і поставлено завдання за кожним об'єктом у кожній обласній адміністрації доопрацювати і до 1 травня відзвітувати, особливо про ті проблемні довгобуди, де були витрачені не тільки кошти бюджету, а й інвесторів, населення», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2011-2012 роках введено в експлуатацію 1 тис. 800 об'єктів незавершеного будівництва, що на 10% скоротило загальну кількість недобудов в Україні.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, в Україні на 1 січня 2012 року налічувалося 16,7 тис. об'єктів незавершеного будівництва, що на 8,8% менше аналогічного показника на 1 січня 2011 року.