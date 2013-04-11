Гідрометцентр прогнозує розлив річок у шести областях України

Український гідрометеоцентр у зв’язку з весняним водопіллям прогнозує розлив річок на території 12 районів у шести областях країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив сьогодні на брифінгу.

“Тенденція до досягнення і перевищення небезпечних відміток на річках залишається у Підволочиському районі Тернопільської області, Волочиському районі Хмельницької області. Також зберігається ситуація у Сокальському районі Львівської області, у 4-х районах Волинської області, 4-х районах Житомирської області та Іванівському районі Київської області”, - повідомив М.Кульбіда.

За словами директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького, станом на ранок в Україні залишається підтопленими 96 населених пунктів, у яких підтоплено 48 житлових будинків.

Водночас він зазначив, що в Україні немає загрози підтоплення об’єктів підвищеної небезпеки.

В.Стоєцький додав, що до ліквідації наслідків весняного водопілля наразі цілодобово задіяно близько 400 рятувальників.