У Києві, Одесі та Львові введуть City Card, яка дає знижки на відвідування музеїв і проживання в готелях

Компанія "Айлес Сіті Кард" планує ввести в Києві, Одесі та Львові туристичну карту City Card, яка дозволить користуватися знижками при відвідинах музеїв, ресторанів і проживанні в готелях.

Про це повідомив журналістам на прес-конференції в УНІАН директор "Айлес Сіті Кард" Дмитро Колос.

"Наявність такого продукту сприятиме збільшенню туристичного потоку на 10-15%", - сказав він.

Як повідомила на прес-конференції начальник управління туризму Київської державної міської адміністрації (КМДА) Тетяна Слишик, у 2012 році Київ відвідало близько 2,8 млн. туристів. City Card дозволить утримати туристичні позиції та створити більш комфортні умови для гостей. «Також це сприятиме іміджу та упізнаваності Києва", - наголосила Т.Слишик. Вона уточнила, що в даний момент представники City Card ведуть переговори з КМДА про впровадження сервісу.

Як відзначив координатор проекту City Card в Україні Ігор Гріус, початок реалізації City Card планується в першій половині травня цього року. Стартова ціна карти на 3 дні становитиме 200 грн, карта на 7 днів коштуватиме близько 400 грн. Придбати City Card можна буде в туристичних пунктах, касах і спеціальних точках міста.

"Вартість цієї карти буде нижча, ніж у Москві та в Європі в цілому", - наголосив він.

За словами І.Гріуса, керівники проекту вже домовилися про співпрацю з 70 партнерами в Києві й чекають найближчим часом довести їх кількість 100. Таким чином, власник карти зможе відвідати безплатно близько 30 музеїв міста Києва (серед яких Музей історії Києва і Національний музей народної архітектури і побуту України "Пирогове"), безплатно відвідати екскурсії і скористатися знижками на 10-30% в ресторанах і при бронюванні проживання в готелях, а також транспортними, медичними і юридичними послугами.

Довідка УНІАН. City Card - інноваційний проект компанії "Айлес Сіті Кард", який стартує в Києві, Львові та Одесі. Суть і мета проекту City Card - підвищення статусу та упізнаваності українських міст як культурних центрів Європи, а також збільшення рівня надання туристичних послуг у містах - учасниках проекту.

Поняття "City Card" вже давно відоме в світі. Зараз City Card використовують близько 100 туристичних міст, серед яких Лондон, Рим, Венеція, Нью-Йорк, Брюссель та інші.