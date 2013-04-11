У Києві подорожчала оренда офісів

Середня заявлена ​​вартість оренди офісних площ у Києві у першому кварталі 2013 року зросла на 8,2% порівняно з першим кварталом 2012 року - до 17,87 дол./кв.м.

Про це йдеться в огляді ринку оренди комерційної нерухомості у Києві компанії Real Druzi, переданому агентству УНІАН.

За даними компанії, у першому кварталі 2013 року на ринку оренди комерційної нерухомості понад 70% у структурі попиту і пропозиції становили офіси.

Порівняно з четвертим кварталом 2012 року, у першому кварталі 2013 року спостерігалося збільшення кількості пропозицій оренди офісів на 1,7%.

Вартість оренди офісної нерухомості у березні 2013 року, порівняно з січнем 2013 року, найбільш істотно зросла у Дарницькому районі - на 22,1% - до 17,65 дол./кв.м і Дніпровському районі - на 11,3% - до 17,88 дол./кв.м.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 80 тис. об'єктів житлової і комерційної нерухомості Києва та Київської області.