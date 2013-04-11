Попов обіцяє перевірити компанію-інвестора, яка реконструює ЦУМ

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пообіцяв перевірити дотримання зобов’язань компанією-інвестором, що реконструює столичний ЦУМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав в інтерв’ю журналістам, реагуючи на запитання, чи отримувала мерія такі ж повідомлення, як і депутати, де заявляється, що інвестор зруйнував практично всі стіни історичної будівлі ЦУМу.

Він повідомив, що дасть доручення Державній архітектурно-будівельній інспекції, «бо вони контролюють ці питання, щоб вони перевірили ті сигнали, які сьогодні є».

О.Попов запевнив, що якщо є такі сумніви в суспільстві, то обов’язково розбереться в цьому питанні. Водночас він вважає, що компанія-будівельник, яка робить реконструкцію ЦУМу, не буде порушувати проекту, який був узгоджений з міською владою та київською громадою.

“Вони настільки відповідально поставилися до всіх вимог, які ми, як влада, ставили за умови, і громадські обговорення підштовхнули інвестора до прийняття тих чи інших компромісних рішень, тож я точно можу сказати, що ми збережемо зовнішній вигляд ЦУМу”, - зазначив голова КМДА.

За його словами, до того ж столиця отримає найсучасніший торговий центр “якщо не в світі, то в Європі”.

Як повідомляють ЗМІ, депутат Київради від фракції УДАР Олексій Давиденко заявив про намір звернутися до Генпрокуратури у зв'язку з тим, що компанія, яка проводить реконструкцію універмагу, зруйнувала будівлю ЦУМу в Києві, залишивши лише фасади. Водночас він наголосив, що будівельники повністю зруйнували пам'ятку архітектури з тильного боку й розпочали нарощувати поверховість будівлі.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» розпочала черговий етап підготовчих робіт за проектом реконструкції Київського ЦУМу, який передбачає встановлення металоконструкцій, що утримують зовнішні стіни будівлі.

В результаті реконструкції планується збільшити загальну площу ЦУМу вдвічі - до 37 740 кв. м і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Всі конструкції ЦУМу, за винятком фасадів, будуть розібрані - головні фасади будівлі, споруджені у 1939 і 1952 роках, будуть укріплені, відреставровані та збережені в незмінному вигляді.

Після закінчення реконструкції ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. На двох підземних рівнях розміститься парковка; з першого по шостий поверх - чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому, а дах з оглядовою терасою облаштують під кафе та ресторани. Також проектом передбачено продовольчий відділ.

Компанія "ЕСТА Холдинг" - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.