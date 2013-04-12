В Одесі 60% пляжів передано в оренду приватникам, а решта непридатні для відпочинку – міськрада

В Одесі більш як 60% пляжів передано в оренду приватним підприємцям, а решта непридатні для відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 11 квітня на брифінгу повідомив в.о. начальника управління інженерного захисту території міста і розвитку побережжя Одеської міської ради Олег Сирота.

За його словами, на балансі управління 35 штучних пляжів, розділених на 71 ділянку, з них 36 - в оренді, 5 – в користуванні за договорами про співпрацю і лише 30 не орендовані.

О.Сирота уточнив, що 30 комунальних пляжів, по суті, непридатні для експлуатації. Їх необхідно привести до ладу, але, як це робити за відсутності коштів на ці цілі, чиновник не уточнив.

Зараз фахівці управління здійснюють контрольні обміри площ пляжів перед початком курортного сезону, і перевіряється їх технічний стан. Це робиться для визначення реальної площі всіх пляжів та існуючих проблем з подальшої експлуатації.

*** Загальна протяжність берегової лінії Одеса - 20 кілометрів 540 метрів, із них на 13,5 кілометрах встановлені протизсувні споруди.