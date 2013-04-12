«Еста Холдинг» збереже історичний фасад київського ЦУМу, але зруйнує саму будівлю

Під час реконструкції київського ЦУМу його фасади, що є пам'яткою архітектури, буде збережено, збільшення кількості поверхів не планується.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Еста Холдинг», коментуючи заяву депутата Київради від фракції УДАР Олексія Давиденка про те, що компанія, яка проводить реконструкцію універмагу, зруйнувала будівлю ЦУМу в Києві, залишивши лише фасади.

У компанії зазначили, що фасад будівлі центрального універмагу є пам'яткою архітектури місцевого значення, проте, решта частина будівлі такою не є, ні з юридичної точки зору, ні з фактичної.

«Згідно з висновками Науково-дослідного інституту пам‘яткоохоронних досліджень, це пов'язано з тим, що будівля багато разів перебудовувалася (у 60-х і 80-х роках), інтер'єри переплановувалися й змінювалися. Справжню пам'ятку архітектури - оригінальний фасад будівлі - збережуть й відреставрують. Зовні будівля не зміниться, ніякого «нарощування поверхів» не планується», - йдеться в прес-релізі.

«Компанія «Еста Холдинг» має у своєму розпорядженні всю дозвільну документацію, необхідну для реалізації проекту. Заяви про якісь порушення з боку «Еста Холдингу» не відповідають дійсності та є спекуляціями. Проект неодноразово проходив професійне й громадське обговорення, внаслідок чого сам проект було змінено з урахуванням зауважень громадськості», - заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2013 р. голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пообіцяв перевірити дотримання зобов'язань компанією-інвестором, яка реконструює столичний ЦУМ, реагуючи на запитання, чи отримувала мерія такі ж повідомлення, як і депутати, в яких заявляється, що інвестор зруйнував практично всі стіни історичної будівлі ЦУМу.

Він повідомив, що дасть відповідне доручення Державній архітектурно-будівельній інспекції.

За повідомленнями ЗМІ, депутат Київради від фракції УДАР Олексій Давиденко заявив про намір звернутися до Генпрокуратури у зв'язку з тим, що компанія, яка проводить реконструкцію універмагу, зруйнувала будівлю ЦУМу в Києві, залишивши лише фасади. При цьому він зазначив, що будівельники повністю зруйнували пам'ятки архітектури з тильної сторони й почали нарощувати поверховість будівлі.

На початку квітня компанія «Еста Холдинг» заявила про те, що приступила до чергового етапу підготовчих робіт за проектом реконструкції Київського ЦУМу, який передбачає встановлення металоконструкцій, що утримують зовнішні стіни будівлі.

У результаті реконструкції планується збільшити загальну площу ЦУМу вдвічі - до 37 740 кв м і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Всі конструкції ЦУМу, за винятком фасадів, буде розібрано - головні фасади будівлі спорудження 1939 і 1952 років буде зміцнено, відреставровано й збережено в незмінному вигляді.

Після закінчення реконструкції ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. На двох підземних рівнях розміститься парковка; з першого по шостий поверх - чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому, а дах із оглядовою терасою відведуть під кафе та ресторани. Також проектом передбачено продовольчий відділ.

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Довідка УНІАН. Компанія «Еста Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.