Державна іпотечна установа за рік знизила прибуток на 21%

Державна іпотечна установа (ДІУ) в 2012 р. знизила чистий прибуток на 21,17% у порівнянні з 2011 роком - до 30,553 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід установи в 2012 році зріс на 21% - до 245,9 млн грн.

За даними прес-служби ДІУ, в 2012 році портфель кредитів установи для придбання житла зріс на 19% (на 144,8 млн грн). На 1 січня 2013 року обсяг рефінансованих іпотечних кредитів ДІУ становив 904,9 млн грн (5342 іпотечного кредиту) або 42,2% загального обсягу кредитного портфеля установи (на 1 січня 2012 р. - 760,1 млн грн).

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.