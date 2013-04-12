У Міндоходів роз'яснили, як надається пільга з податку на нерухомість

Пільга з податку на нерухомість, яка полягає в «нульовій» ставці податку та звільненні власника квартири площею щонайбільше 120 кв м або будинку площею щонайбільше 250 кв м від податкового платежу, надається конкретній людині і поширюється на один об'єкт власності, роз'яснили в Міністерстві доходів і зборів України з посиланням на директора департаменту оподаткування фізичних осіб В'ячеслава Бусарева.

Зокрема пільга поширюється на об'єкти нерухомості, незалежно від їх площі. Наприклад, якщо власник володіє квартирою в 140 кв м, то податок буде нарахований на «зайві» 20 квадратних метрів.

«Якщо ж квартирою в 140 кв м володіють два власники (по 70 кв м кожен), то обидва власника мають право на пільгу при сплаті податку. Навіть незважаючи на те, що загальна площа квартири більше пільгової. Адже пільга надається конкретній людині на ті житлові метри, якими він володіє», - цитують В.Бусарева в Міндоходів.

Він роз'яснив також, що пільга надається тільки раз на рік на один об'єкт нерухомості. Автоматично таким об'єктом стає місце реєстрації платника. Однак за необхідності об'єктом оподаткування може стати будь-який інший об'єкт - за вибором платника податку, який повинен заздалегідь повідомити всю необхідну інформацію податковим органам.

До того ж у Міндоходів нагадали, що квитанції для сплати податку на нерухомість розсилатимуться з 15 квітня. Платники податків, які не мають пільг, можуть заздалегідь уточнити суму податку, звернувшись до податкових органів. Квитанції про сплату податку на нерухомість надавати не потрібно. Крім того, не потрібно спеціально вносити податковий платіж у декларацію про доходи, якщо фізособа має право таку декларацію не подавати зовсім.

Як повідомляв УНІАН, оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки, діє в Україні з 1 січня 2013 року. Фізичні особи, які не мають податкових пільг, платять податок згідно квитанції, надісланої податковими органами у термін не пізніше 60 днів з моменту отримання квитанції. Податок на нерухомість виплачується авансовим платежем на весь рік.

Не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка перебуває у власності держави або територіальних громад, що знаходиться в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що перебуває у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.