Влада розповіла, скільки українці платитимуть за свою нерухомість

За оцінкою фахівців Міністерства доходів і зборів України, середня сума платежу з податку на нерухомість становитиме для квартир площею понад 120 кв. м - 300 грн, для будинків площею 250 кв. м - 800 грн. Про це УНІАН повідомили в Міндоходыв з посиланням на директора департаменту оподаткування фізичних осіб В'ячеслава Бусарева.

«За кожен квадратний метр понад пільгової площі для квартир житловою площею від 120 до 240 квадратних метрів і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 квадратних метрів платіж становитиме 1 відсоток мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року. Для квартир житловою площею понад 240 квадратних метрів і будинків житловою площею понад 500 квадратних метрів визначена ставка в розмірі 2,7 відсотка мінімальної зарплати. На 1 січня 2013 року мінімальна зарплата була затверджена в розмірі 1147 гривень. За нашими підрахунками, середня сума виплат може становити близько 300 гривень за квартиру і до 800 гривень за будинок», - цитує прес-служба В.Бусарева.

Водночас він порадив платникам податків заздалегідь подбати про звірення платежів. «Звірити дані про житлової нерухомості і подати заяву про вибір об'єкта, до якого необхідно застосувати пільгу, потрібно до 1 липня 2013 року», - наголосив В.Бусарев. Об'єктом оподаткування, за словами В.Бусарева, є житлова площа.

Інформацію, необхідну для обчислення податку на нерухомість, надаватимуть органи державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Як повідомляв УНІАН, оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки, діє в Україні з 1 січня 2013 року. Фізичні особи, які не мають податкових пільг, сплачують податок згідно квитанції, надісланої податковими органами у термін не пізніше 60 днів з моменту отримання квитанції. Податок на нерухомість виплачується авансовим платежем на весь рік. Квитанції за платежами Міндоходів має намір розсилати з 15 квітня поточного року.