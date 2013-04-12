Податок на нерухомість можна буде виплачувати в розстрочку

Платник, який зобов'язаний сплатити податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, має право на розстрочення платежу або відстрочення сплати податку, повідомили у Міндоходів з посиланням на директора департаменту оподаткування фізичних осіб В’ячеслава Бусарева.

«Платник має право одержати розстрочення або відстрочення сплати податку. Для цього людина повинна довести, що у неї є обставини, які можуть призвести до утворення податкового боргу, і надати економічне обгрунтування можливості погашення своїх податкових зобов'язань у разі застосування режиму розстрочення», - цитує прес-служба В.Бусарева.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня Міндоходів починає розсилати платіжні квитанції з податку на нерухомість, які необхідно сплатити не пізніш як за 60 днів з моменту отримання. Водночас питання оплати – включаючи обсяг платежу, визначення об'єкту оподаткування або прохання про розстрочення платежу можна вирішити, звернувшись до податкових органів. За оцінками Міндоходів, середній розмір платежу для квартир площею понад 120 кв. м становить 300 грн, для будинків площею понад 250 кв. м – 800 грн.

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