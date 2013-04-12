В Україні підтоплено 98 населених пунктів

В Україні на 12 квітня в результаті опадів і сніготанення підтоплено 98 населених пунктів у п'яти регіонах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держслужби з надзвичайних ситуацій Василь Сніцар.

«На сьогодні підтоплення грунтовими водами спостерігається в 98 населених пунктах у п'яти областях. Це такі області як Київська, Волинська, Житомирська, Рівненська, Львівська та Вінницька. Також підтоплено 112 житлових будинків у трьох областях – Київській, Рівненській, Львівській», - повідомив В.Сніцар.

Протягом доби для відкачування води на прибудинкових територіях залучалися 300 рятувальників і 100 одиниць насосного обладнання. За добу відкачали 30 тис. кубометрів води. Загалом із 2 квітня відкачано 880 тис. кубометрів води, з яких 550 тис. кубометрів – у Київській області.

В.Сніцар також зазначив, що в 7 населених пунктах Київської, Рівненської, Чернігівської та Чернівецької областей порушено транспортне сполучення. Для забезпечення нормального транспортного сполучення задіяно 1300 рятувальників і 200 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Укргідрометцентру, 12-14 квітня в річках басейну Прип‘яті (Волинська, Рівненська області), р. Стрипа біля Бучача (притока Дністра в Тернопільській області), р. Стир біля Луцька продовжиться підйом рівнів води.

12-13 квітня в річках Закарпатської області формуватиметься чергова хвиля весняного паводку з підвищенням рівнів води на р. Тиса (до 1-2 м), р. Боржава (до 1-1,5 м), р. Уж (Ужгород – до 1-1,7 м).