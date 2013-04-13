Суд зобов’язав приватне підприємство повернути столиці 0,16 га землі Київської фортеці
Господарський суд задовольнив позов прокуратури Києва та зобов’язав приватне підприємство повернути до комунальної власності 0,16 га землі на території історико-архітектурної пам'ятки Київська фортеця.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Як зазначили у наглядовому відомстві, рішенням Київради у 2004 році земельну ділянку загальною площею 0,16 га та вартістю майже 4 млн грн на вул. Чигоріна, 59, у Печерському районі столиці було передано ТОВ «Три Богатирі» в оренду строком на 25 років для будівництва офісно-адміністративного будинку зі спортивними приміщеннями.
Водночас прокурорською перевіркою встановлено, що рішення Київради є незаконним, оскільки вказана ділянка розташована в центральному історичному ареалі Києва на території охоронної зони пам’ятки архітектури та містобудування національного значення – Васильківського укріплення Київської фортеці. Відповідно до постанови Ради міністрів УРСР від 06.09.1979 року, дану пам’ятку включено до переліку об’єктів, що перебувають під охороною держави, зазначили в прокуратурі.
Згідно з законодавством, землі історико-культурного значення належать до особливо цінних земель, будівництво на яких заборонено, підкреслюється в повідомленні.
Відтак за позовом прокуратури Господарським судом рішення Київради скасовано та визнано недійсним договір оренди з ТОВ «Три Богатирі». Окрім того, підприємство зобов’язано повернути землю у комунальну власність.