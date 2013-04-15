Україна повинна активізувати зусилля щодо забезпечення населення якісною водою - Клюєв

Питання поліпшення забезпечення населення якісною водою повинні бути пріоритетними у діяльності центральної та місцевої влади України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв у коментарі журналістам з нагоди Дня довкілля, який відзначається в Україні кожну третю суботу квітня, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За його словами, в Україні в останні десятиліття зберігаються негативні тенденції щодо недостачі прісної води, поступового виснаження і зростаючого забруднення її джерел. У результаті падає якість питної води, зростає потенційна загроза виникнення надзвичайних ситуацій, погіршується епідеміологічна ситуація, констатував А.Клюєв.

Однією з ключових проблем він назвав дефіцит фінансування на модернізацію систем водопостачання, водовідведення та інших гідротехнічних споруд по всій Україні. А.Клюєв повідомив, що в аварійному та ветхому стані знаходяться близько 37% водопровідних мереж, а втрати води в системах водопостачання становлять майже 30% від обсягу поданої в мережу води і постійно зростають. У незадовільному стані знаходиться і більшість децентралізованих об'єктів водопостачання - бюветів і колодязів, а артезіанські води в багатьох регіонах України вимагають додаткового очищення.

За словами А.Клюєва, незважаючи на те, що порівняно з 80-ми роками минулого століття Україна більш ніж удвічі зменшила обсяг використання води, через низьку якість очищення стічних вод рівень забруднення водойм не зменшується. Секретар РНБО підкреслив необхідність прискорення впровадження нових технологій та обладнання для очищення води. Також, за словами А.Клюєва, потрібно вживати додаткових заходів з очищення зливових і шахтних вод.

Секретар РНБО заявив, що вважає за необхідне посилити відповідальність за порушення вимог законодавства з питань забезпечення якості водних ресурсів та питної води - занадто багато випадків його невиконання.

«Через відсутність належного реагування допускається велика кількість порушень в межах водоохоронних зон та прибережних смуг - такі землі надають у тимчасове користування та у приватну власність, на них навіть виникають несанкціоновані звалища», - сказав А.Клюєв.

Крім цього, заявив секретар Радбезу України, важливо підвищити ефективність системи моніторингу об'єктів водопостачання, провести їх паспортизацію, що дасть можливість надалі проводити адекватний аналіз їх стану.

За словами А.Клюєва, нормативно-правова база, що стосується цієї сфери, вимагає значного вдосконалення та гармонізації з водним законодавством Європейського Союзу.