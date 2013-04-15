Житло економ-класу на первинному ринку Харкова в 1-му кварталі подешевшало на 6,9%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку нерухомості Харкова за перший квартал 2013 року знизилася на 6,9% - до 6 262 грн/кв. м, повідомили УНІАН у прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Груп» (Харків).

За даними компанії, у першому кварталі житло бізнес-класу подорожчало в середньому на 2,4% - до 10 283,3 грн/кв.м. У сегменті житла преміум-класу середня вартість квадратного метра знизилася на 8,6% - до 13 389,4 грн.

У компанії відзначили, що зниження цін в економ-класі стрибкоподібно сталося на початку року. Очікування забудовників про збільшення купівельної спроможності і пожвавлення ринку не виправдалися, і ціни пішли вниз.

«Крім того, до початку року були, в основному, розпродані найбільш затребувані і дорогі (в перерахунку на квадратний метр) варіанти житла (однокімнатні та невеликі двокімнатні квартири). Нарешті, низка забудовників знизили ціни, проводячи різні акції в спробі пожвавити ринок, який досі перебуває в стагнації», - пояснюють у компанії причини зниження цін в економ-сегменті.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками «Макрокап Груп», на первинному ринку Харкові середня вартість житла економ-класу зросла на 15,2% порівняно з 2011 роком - до 6 726,2 грн/кв м.

Довідка УНІАН. «Макрокап Груп» (Makrocap Group, Харків) об'єднує девелоперську, будівельну та архітектурну компанії, які реалізують різні проекти в низціі регіонів України. Історія групи почалася в 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).