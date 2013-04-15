У Києві з вівторка почнуть відключати опалення

У Києві із завтрашнього дня почнуть відключати подачу тепла в житлові будинки у зв'язку із завершенням опалювального сезону в місті.

Про це УНІАН повідомили в Київській міській держадміністрації з посиланням на підписане відповідне розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що згідно з прогнозами, продовжувати опалювальний сезон в Києві не має потреби, оскільки до середини квітня в місті і області встановиться достатньо висока температура повітря.

«Для Києва опалювальний сезон закінчується у середині квітня, тобто приблизно 15 квітня. Виходячи з прогнозу погоди, який ми можемо скласти сьогодні, в період з 12 по 17 квітня температура повітря перевищуватиме плюс 8 градусів, тому у Київської міської адміністрації будуть всі підстави, щоб почати період відключення від опалення практично по всьому місту», - сказав тоді М.Кульбіда.

Водночас за кілька днів до цього завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Вазіра Мартазинова попереджала про істотне похолодання у середині квітня, і висловила думку про необхідність продовження опалювального сезону.

5 квітня директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький у коментарі УНІАН повідомив, що опалювальний сезон в Києві за потреби буде продовжено.

Опалювальний сезон у Києві почався 15 жовтня і мав завершитися 15 квітня.