В Україні підтоплено території та житлові будинки в 50 населених пунктах

Унаслідок весняного водопілля та підйому ґрунтових вод частково підтоплено території, господарські та житлові будинки у 50 населених пунктах України.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Київській області підтоплено 24 населені пункти, у Волинській – 14 н.п., у Житомирський – 6 н.п., у Рівненській – 4 н.п., у Чернігівській та Лвівській областях – по 1 н.п., Частково підтоплені 16 житлових будинків: у Київській області – 8, у Рівненській області – 8.

Протягом доби для надання допомоги населенню для відкачування води на прибудинкових територіях від ДСНС України залучалось 182 рятувальники та 59 одиниць насосного обладнання. За добу відкачано 20 тис. 130 куб. м води.

Загалом за період з 2 квітня відкачано 998 тис. 676,5 куб. м води.