В Україні 90% побутового сміття складується, але не переробляється, заявляє Клюєв

В Україні більше 90% побутового сміття складується і не переробляється.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«В Україні ж поки більше 90% побутового сміття складується, і лише 75% населення охоплено послугами із його вивезення», - констатував він.

За словами А.Клюєва, в Україні щорічно утворюється близько 52 млн тонн побутового сміття, яке складується на 6 тисячах звалищ і полігонів. Частина з них перевантажені (5%) або не відповідають нормам екологічної безпеки (16%). При цьому щорічно виявляється близько 30 тис. несанкціонованих звалищ, повідомив А.Клюєв.

На його переконання, щоб не перетворювати Україну на звалище, необхідно впроваджувати роздільний збір та переробку побутового сміття.

За словами секретаря РНБО, тільки в 185 населених пунктах України впроваджено роздільне збирання відходів, лише у 8-ми - працюють сміттєсортувальні лінії (ще у 14-ти будуються), і тільки в Києві, Дніпропетровську та Люботині (Харківська область) діють сміттєспалювальні заводи.

А.Клюєв заявив, що для прискорення реалізації національного проекту «Чисте місто» державі необхідно забезпечити вкладення відповідних фінансових ресурсів.

Він нагадав, що проект передбачає створення системи комплексів з переробки побутового сміття - урядом в 2012 році затверджені попередні техніко-економічні обгрунтування їх спорудження у Києві, Вінниці, Дніпропетровську, Кіровограді, Полтаві, Сумах, Тернополі, Харкові, Хмельницькому та Чернівцях. Крім того, здійснюється підготовка попереднього техніко-економічного обгрунтування будівництва системи таких комплексів у Львівській області, зазначив секретар РНБО.

За його словами, готовність брати участь у фінансуванні проектів будівництва подібних комплексів висловили ЄБРР, а також ряд міжнародних та вітчизняних компаній.

«Світовий досвід свідчить, що зупинити забруднення навколишнього середовища можна, в тому числі, за рахунок роздільного збору та подальшої переробки побутових відходів. Але це можна здійснити лише за участі всього населення. А органи місцевого самоврядування за підтримки держави повинні створити ефективну систему збору розділених відходів і переробки вторсировини. В результаті дбайливого господарювання в розвинених країнах захороненню підлягають лише близько 5-10% побутових відходів, а близько половини - переробляється як вторсировина або використовується у якості компосту для сільського господарства», - сказав А.Клюєв.

«Світовий досвід показує, що при комплексному використанні найсучасніших технологій і при адекватній побудові системи роздільного збору сміття ця сфера перетворюється на прибутковий бізнес, створює нову галузь і нові робочі місця», - сказав секретар РНБО.

Він закликав населення не залишатися байдужим до забруднення своїх міст, сіл та їх околиць, хоча б кілька разів на рік брати участь у прибиранні територій навколо власного житла, а також обов'язково підтримати впровадження роздільного збору відходів.